Влиятельный американский политолог признал, что важность Украины для США снижается

21.10.2021 11:22 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Важность Украины для Соединенных Штатов снижается, поскольку меняются приоритеты американской внешней политики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил профессор, декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон.

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У него поинтерсвались, каким он видит отношения между США и Украиной в ближайшем будущем и насколько непоколебимой можно назвать американскую поддержку Киева.

«Украина, вы знаете, сейчас разрабатывает квазиальянс с США. Нет никакого формального альянса, и, конечно же, нет никакого американского обязательства оказывать военную поддержку Украине в случае нового конфликта. И в Киеве это понимают», – сказал Колтон.

Он говорит, что Украина получает американскую помощь, а также ограниченные поставки наступательного оружия и дипломатическую поддержку, что сложилось в своего рода статус-кво, поддерживаемый Вашингтоном.

«Но украинцы, конечно же, хотят большего. Они хотят, чтобы США поддержали их заявку на членство в НАТО. Они также хотят присоединиться к ЕС, где американское мнение менее актуально. Успехами на обоих этих направлениях, полагаю, украинцы очень разочарованы. И визит Владимира Зеленского в Вашингтон в конце августа не имел большого успеха, это довольно очевидно», – отмечает профессор Гарварда.

По его мнению, Украине следует реалистичнее относиться к уровню поддержки от США.

«И признать, что членство в НАТО на данный момент для них практически невозможно, потому что для этого потребуется единодушное согласие со стороны европейцев, а этого просто не произойдет. Текущий непростой статус-кво, о котором мы говорили, сохранится. Отмечу, что в целом приоритеты американской внешней политики смещаются от Европы к ​​Азии, и важность Украины в повестке дня, как я полагаю, будет только снижаться», – резюмировал Колтон.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», есть мнение, что Запад не устал от Украины, а продолжит ее использовать против России.