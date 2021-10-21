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21.10.2021 11:22 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, НАТО, Политика, США, Украина
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Влиятельный американский политолог признал, что важность Украины для США снижается

Новости УкраиныВажность Украины для Соединенных Штатов снижается, поскольку меняются приоритеты американской внешней политики. Об этом,...

Важность Украины для Соединенных Штатов снижается, поскольку меняются приоритеты американской внешней политики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил профессор, декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон.

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У него поинтерсвались, каким он видит отношения между США и Украиной в ближайшем будущем и насколько непоколебимой можно назвать американскую поддержку Киева.

«Украина, вы знаете, сейчас разрабатывает квазиальянс с США. Нет никакого формального альянса, и, конечно же, нет никакого американского обязательства оказывать военную поддержку Украине в случае нового конфликта. И в Киеве это понимают», – сказал Колтон.

Он говорит, что Украина получает американскую помощь, а также ограниченные поставки наступательного оружия и дипломатическую поддержку, что сложилось в своего рода статус-кво, поддерживаемый Вашингтоном.

«Но украинцы, конечно же, хотят большего. Они хотят, чтобы США поддержали их заявку на членство в НАТО. Они также хотят присоединиться к ЕС, где американское мнение менее актуально. Успехами на обоих этих направлениях, полагаю, украинцы очень разочарованы. И визит Владимира Зеленского в Вашингтон в конце августа не имел большого успеха, это довольно очевидно», – отмечает профессор Гарварда.

По его мнению, Украине следует реалистичнее относиться к уровню поддержки от США.

«И признать, что членство в НАТО на данный момент для них практически невозможно, потому что для этого потребуется единодушное согласие со стороны европейцев, а этого просто не произойдет. Текущий непростой статус-кво, о котором мы говорили, сохранится. Отмечу, что в целом приоритеты американской внешней политики смещаются от Европы к ​​Азии, и важность Украины в повестке дня, как я полагаю, будет только снижаться», – резюмировал Колтон.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», есть мнение, что Запад не устал от Украины, а продолжит ее использовать против России.

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