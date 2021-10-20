Копатько: «От Украины никто не устал. Ее будут использовать против России»

20.10.2021 15:00 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Разговоры о том, что Запад якобы потерял интерес к Украине, не имеют ничего общего с действительностью.

США пытаются подтолкнуть Украину к полномасштабной войне в Донбассе для того, чтобы в дальнейшем использовать её против России.

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Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил социолог и политический аналитик Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что сейчас есть риски эскалации вооружённого конфликта. Я не согласен с мнением многих экспертов о роли Запада в том, что от Украины кто-то устал. От Украины никто не устал, Украину будут использовать до последнего, как ресурс против России и естественно против Донбасса. Поэтому я считаю, что на фоне всех заявлений киевского режима о дальнейшем замораживании, посмотрите, как изменилась риторика – в Киев приезжает министр обороны США Остин Ллойд и скорее всего вопросы и риски, связанные с эскалацией, будут обсуждаться», – сказал эксперт.

Кроме того, социолог отметил, что общая ситуация на Украине крайне нестабильна и опасна.

«Могу сказать следующие: сейчас происходит борьба за экономическое выживание для многих представителей крупного бизнеса на Украине, а им приходится не сладко, потому что страна, в которой они находятся, неуправляема и очень социально подвижна, риски роста социального напряжения очень высоки», – заключил Копатько.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Россия прекратила работу военной миссии НАТО в РФ , для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к российскому послу в Бельгии.

Кроме того, в Киеве отметили, что глава Пентагона удивил политологов заявлением о «дальнейшей российской агрессии».