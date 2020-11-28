28.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Оппозиция, Политика, Россия
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Вмешательство или предательство? – политологи комментируют выступление Навального в Европарламенте


Призыв российских либеральных вождей к ЕС не признавать грядущие выборы в Госдуму РФ в случае, если к избирательной кампании не допустят прозападных оппозиционеров, является призывом ко вмешательству во внутренние дела России.

Об этом в своем телеграм-канале написал политлог Алексей Мухин, комментируя выступление Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы, Владимира Милова и Ильи Яшина перед комитетом по иностранным делам Европейского Союза.

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«ЕС должен настоять на том, чтобы лютых русофобов с иностранным финансированием допустили до выборов. Что, конечно, при исполнении, будет ничем иным, как вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Некоторые имеют ограничения (уголовного характера), а некоторые просто ленятся или не могут собрать подписи для выдвижения.  «Запад нам поможет» – как бы возопили они. Ну, посмотрим…», – написал Мухин.

Его коллега Алексей Чеснаков считает, что сам факт выступления оппозиционеров в комитете является вмешательством во внутренние дела РФ.

«Навальный «сжигает мосты».  Теперь у власти есть аргументы, чтобы ограничивать для него и тех, кто будет с ним вступать в формальные и неформальные предвыборные союзы, любую политическую деятельность. А на мнение Европарламента российским властям, как известно, глубоко наплевать», – написал Чеснаков.

Доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов считает Алексея Навального предателем.


«Навальный это Власов наших дней. Сейчас он выступает в Европарламенте и там призывает к бойкоту выборов в ГД 2021 года. Это же совсем не шутки. Главное, налицо состав государственной измены. Но у меня вопрос в другом, этот человек, он вообще кто? Что ему даёт основание выступать от России? А если завтра Ахмед Закаев потребует санкции в отношении России, Европарламент и его послушает? Тогда в чем разница между террористом Закаевым и предателем Навальным?…» – написал Карнаухов.

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