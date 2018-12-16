Вместо акул пера Порошенко подсунули беззубых амеб

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Пресс-секретарь сегодняшней пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко в упор «не разглядел» табличку журналистки из критикующего президента издания.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала журналистка киевской интернет-газеты «Страна» Ольга Волкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как думаете, сколько метров отделяет меня от президента? После очередного восклицания пресс-секретаря С.Цеголко “Журналисты, я не вижу ваших табличек, из какого вы СМИ, подойдите ближе”, я стала прям перед ним, сократив дистанцию до 2 метров. И? Конечно, Страна.UA – Новости Украины «не увидели» – написала Волкова.

«Зато сегодня все услышали важный ответ от Порошенка, что он не имеет никакого отношения к фотожабам об «Укрпоште». Так держать! Самые тупые вопросы не от акул пера, а от беззубых амеб», – добавила журналистка.

В одном из комментариев к записи ядовито отметили, что «на других табличках было написано Ave Петр Алексеевич».

«Многие начинали свой вопрос с благодарности за церковь. Особенно меня удивило, что у нас есть такое СМИ «Томос 2018», которому первому дали поставить вопрос», – ответила Ольга Волкова.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в ходе пресс-конференции украинская журналистка попробовала спровоцировать Порошенко, но стушевалась.