Украинская журналистка попробовала спровоцировать Порошенко, но стушевалась

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинская телеведущая Татьяна Даниленко в футболке с надписью «Кто заказал Гандзюк» пыталась задать неудобный вопрос президенту Украины Петру Порошенко,

Инцидент произошёл во время сегодняшней пресс-конференции Порошенко в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изначально журналистка, ранее, кстати, работавшая на принадлежащем Порошенко “5 канале”, задала президенту вопрос, нет ли в украинских спецслужбах российской агентуры.

«Позвольте я отреагирую на вашу футболку. Я готов и разделяю ваше беспокойство. Прежде всего, мы не дадим испортить имидж государства нерасследованием дел активистов», – сказал Порошенко.

После этого журналистка стушевалась, скромно отметив, что не одна она пришла в такой футболке, однако Порошенко её уже не слышал.

«Меня с Екатериной многое связывает. По многим свидетельствам, Катерина Гандзюк – очень светлый и честный человек, настоящий активист, который руководствуется интересами народа Украины. И более того, противопоставлять её и, например, Порошенко, нет никаких оснований, пока она неоднократно заявляла, что она меня поддерживает… После ужасной трагедии генпрокурор Луценко уже на следующий день был у неё в палате. У меня состоялся с ним откровенный разговор: Екатерина успела дать достаточно сведений до своей трагической гибели», – сказал Порошенко.

Этот микроинцидент на своей странице в Facebook язвительно прокомментировал украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий.

“Журналистка Татьяна Даниленко напялила футболку “Кто заказал Гандзюк”, но, встав, внезапно поблагодарила Порошенко за все и потребовала от спецслужб лучше изобличать вражеских шпионов. Садись, Таня. Ты стала совсем классной”, – написал Шарий.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, херсонской майданщице Гандзюк плеснули в лицо кислотой участники так называемой “АТО”, воевавшие в Донбассе. В настоящий момент по делу проходит пять человек, все пятеро – члены неонацистской «Украинской добровольческой армии», подконтрольной основателю “Правого сектора” Дмитрию Ярошу.

Напомним, ранее Порошенко предпочел избежать международного позора, отказавшись присутствовать на дебатах в Страсбурге, где обсуждался вопрос невыполнения Украиной пунктов соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе поднимался вопрос преждевременной кончины Гандзюк.