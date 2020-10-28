Вместо фатальной экстрадиции ополченец получил политическое убежище в РФ

29.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия предоставила политическое убежище задержанному в начале этого года в Архангельской области участнику ополчения Донбасса, добровольцу из Латвии, нацболу Бенесу Айо.

Об это сообщил сам Бейнес Айо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что по запросу Риги с ноября 2019 года фигурант находится в розыске по линии Интерпола в связи с его деятельностью на Донбассе, а также призывами к свержению государственного строя Латвии. Кроме того, ему грозила экстрадиция на Украину.

«Я получил убежище в России! Ура! Слава России!» – написал Айо.

Также он выразил благодарность лимоновцам, коммунистам и ополчецам ДНР, КПРФ, отдельно депутату Госдумы Сергею Шаргунову, который лично обращался в архангельскую прокуратуру, и множественным авторам петиций.

Кроме того, ополченец поблагодарил российские власти, «которые в данной ситуации продемонстрировали определённый демократизм».

«Ведь, несмотря на то, что я весьма жёстко и справедливо критикую как сложившуюся в России после преступного развала СССР политическую и экономическую систему, так и представителей власти – и Путина, и Мишустина, и Собянина, они меня не экстрадировали ни в этнократическую Латвию, ни в бандеровскую Украину, не фабриковали против меня уголовно-политические дела, а предоставили право легально жить в России и заниматься политической деятельностью», – признал Айо.