В Госдуме требуют освободить известного ополченца, задержанного в РФ по запросу Украины

12.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Депутат Госдумы от Компартии, зампредседатель парламентского комитета по культуре Сергей Шаргунов обратился к прокурору и начальнику Управления МВД РФ по Архангельской области с просьбой разобраться с обстоятельствами задержания в регионе известного ополченца ДНР, гражданина Латвии Бенеса Айо.

Соответствующее обращение парламентарий опубликовал в своём Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прошу оказать Бенесу Айо содействие в легализации на территории РФ, в частности путём предоставления ему временного убежища», – просит Шаргунов.

Напомним, известный ополченец Донбасса с позывным «Чёрный Ленин» был задержан вечером 11 февраля в Архангельской области, куда он приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в посёлке Шиес.

Задержание якобы проводилось по запросу Украины через Интерпол, и теперь гражданину Латвии, члену Компартии ДНР, грозит выдача на Украину, где, по мнению Сергея Шаргунова, существует реальная угроза его жизни и здоровью

Отметим, после выступлений Бенеса Айо в Симферополе и Донецке в 2014 году в Латвии службой госбезопасности было возбуждено три уголовных дела. Ополченцу-интернационалисту инкриминируют «призывы к насильственному свержению государственного и конституционного строя Латвии», «призывы к насильственному изменению экономического устройства» и «подрыв территориальной целостности Латвии».