Вместо Гончарука с премьерством стали поздравлять одиозного Гончаренко

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Пост премьер-министра Украины занял предложенный Владимиром Зеленским замглавы офиса президента Алексей Гончарук.

Соответствующее решение было принято большинством парламентариев нового созыва в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом данную кандидатуру не поддержала как «Оппозиционная платформа – За жизнь», так и партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Я не понимаю, почему мы должны сегодня проголосовать за этого человека, за какие достижения, которые он сделал, или за какую блестящую стратегию он нам сегодня представил?», – заявил депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко, попутно пожаловавшись на сходство его имени с кандидатом в премьеры и ошибочные поздравления от знакомых.

Однако отведенное на выступление время кончилось и речь нардепа была прервана, после чего президент Украины Владимир Зеленский отпустил язвительную реплику.

«Всё, супер», – сказал он, а спикер Дмитрий Разумков, в свою очередь, попытался проигнорировать требования дать дополнительные 10 секунд на выступление.

Но после протестов из зала Гончаренко все-таки смог закончить выступление, заявив, что фракция «Европейская солидарность» находится в оппозиции и за данное правительство голосовать не будет.

«Молодец!», – снова вставил реплику Зеленский.

«Я думаю, что Алексея Гончаренко нужно поблагодарить, а за Гончарука, возможно, стоит проголосовать хотя бы потому, что вы действительно похожи только этим», – иронично добавил Разумков.

В результате голосования кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины поддержали 290 из 418 депутатов, всего 27 проголосовали против, 35 воздержались и 66 парламентариев проигнорировали голосование.

Отметим, что рассмотрение кандидатуры на пост премьер-министра Украины проходило по сокращенной процедуре, где одному выступающему от каждой фракции отводилось не более одной минуты.

Напомним, ранее Гончарук заявлял, что новое украинское правительство должно разрешить всеобъемлющую приватизацию в стране, а также до конца года отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.