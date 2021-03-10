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10.03.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Вместо «Минска»: Украина будет кошмарить Донбасс обстрелами и шантажировать большой войной

Новости Украины

Поскольку Украина не собирается выполнять Минские соглашения, а переписывать этот документ ей не позволят, Киев начал шантажировать Донбасс угрозой новой войны.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все планы, которые предоставляет Украина – это попытка переписать Комплекс мер. То есть, любым способом отойти от тез 13 пунктов, которые были приняты в Минске, и которые были одобрены Советом безопасности ООН. Потому что мы понимаем, что Украина сегодня просто не в силах выполнять буквально и дословно все эти договорённости.

Второй момент – Кравчук сообщает, что если мы не примем этот мирный план, то они устроят нам военный сценарий, у них есть на это другой план. Можно говорить прямо, что это язык шантажа и ультиматумов – либо вы соглашаетесь на наши условия, либо мы вам устроим войну. Так переговоры абсолютно точно не ведутся, по крайней мере, мирные», – сказала она.

Однако, по словам Натальи Никоноровой, Донбасс готов встретить украинскую агрессию.

«Тем не менее, военнослужащие Народной милиции готовы к любому развороту событий, готовы ответить на любую провокацию. У нас в этом смысле ничего не поменялось, потому что мы не расслаблялись даже за те два коротких месяца, когда было относительное затишье.

При этом, естественно, мы будем продолжать дипломатический путь, будем продолжать переговоры, будем пытаться обратить внимание международного сообщества на происходящее», – резюмировала дипломат.


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