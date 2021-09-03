Вместо «учений»: ВСУ и полицаи устроили массовый грабёж жителей подконтрольного Донбасса – Басурин

Украинские силовики в Донбассе вместо проведения учений занимаются мародёрством, вымогательством и грабежом местного населения.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем получать от граждан ДНР и Украины сообщения о фактах превышения должностных полномочий украинскими силовиками», – сказал он.

Офицер пояснил, что с конца августа по начало сентября представители СБУ, ВСУ, Нацгвардии и полиции провели в Донбассе учения «по противодействию диверсионным и террористическим угрозам».

Тренировки прошли в пяти городах – Мариуполе, Славянске Северодонецке, Лисичанске и Краматорске.

«Под прикрытием учений силовики вламывались в дома граждан, беспричинно останавливали личный транспорт и проверяли документы у населения», – добавил Басурин.