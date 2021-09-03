Вместо «учений»: ВСУ и полицаи устроили массовый грабёж жителей подконтрольного Донбасса – Басурин

Вместо «учений»: ВСУ и полицаи устроили массовый грабёж жителей подконтрольного Донбасса – БасуринНовости Украины
Украинские силовики в Донбассе вместо проведения учений занимаются мародёрством, вымогательством и грабежом местного населения.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Мы продолжаем получать от граждан ДНР и Украины сообщения о фактах превышения должностных полномочий украинскими силовиками», – сказал он.
Офицер пояснил, что с конца августа по начало сентября представители СБУ, ВСУ, Нацгвардии и полиции провели в Донбассе учения «по противодействию диверсионным и террористическим угрозам».
Тренировки прошли в пяти городах – Мариуполе, Славянске Северодонецке, Лисичанске и Краматорске.
«Под прикрытием учений силовики вламывались в дома граждан, беспричинно останавливали личный транспорт и проверяли документы у населения», – добавил Басурин.
Отсутствие какого-либо документа грозило «нарушителям» большими проблемами, и они были вынуждены расплачиваться с вымогателями на месте.
«Зафиксированы десятки случаев обращений граждан в прокуратуру по фактам мародерств, вымогательства и угонов транспортных средств в ходе проведения учений», – резюмировал офицер.
Напомним, ранее в городе Дзержинске (переименован нацистами в Торецк) двое украинских боевиков совершили разбойное нападение и ограбили местного жителя.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.