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03.09.2021 23:54 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Вместо «учений»: ВСУ и полицаи устроили массовый грабёж жителей подконтрольного Донбасса – Басурин

Новости УкраиныУкраинские силовики в Донбассе вместо проведения учений занимаются мародёрством, вымогательством и грабежом местного населения....

Украинские силовики в Донбассе вместо проведения учений занимаются мародёрством, вымогательством и грабежом местного населения.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем получать от граждан ДНР и Украины сообщения о фактах превышения должностных полномочий украинскими силовиками», – сказал он.

Офицер пояснил, что с конца августа по начало сентября представители СБУ, ВСУ, Нацгвардии и полиции провели в Донбассе учения «по противодействию диверсионным и террористическим угрозам».

Тренировки прошли в пяти городах – Мариуполе, Славянске Северодонецке, Лисичанске и Краматорске.

«Под прикрытием учений силовики вламывались в дома граждан, беспричинно останавливали личный транспорт и проверяли документы у населения», – добавил Басурин.

Отсутствие какого-либо документа грозило «нарушителям» большими проблемами, и они были вынуждены расплачиваться с вымогателями на месте.

«Зафиксированы десятки случаев обращений граждан в прокуратуру по фактам мародерств, вымогательства и угонов транспортных средств в ходе проведения учений», – резюмировал офицер.

Напомним, ранее в городе Дзержинске (переименован нацистами в Торецк) двое украинских боевиков совершили разбойное нападение и ограбили местного жителя.

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