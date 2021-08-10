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10.08.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Криминал, Украина
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ВСУ безнаказанно грабят жителей Донбасса

Новости УкраиныВ Донбассе в городе Дзержинске (переименован нацистами в Торецк) двое украинских боевиков совершили разбойное...

В Донбассе в городе Дзержинске (переименован нацистами в Торецк) двое украинских боевиков совершили разбойное нападение и ограбили местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ВСУушники, которые оказались боевиками из 10-й горно-штурмовой бригады, прибывшей в Донбасс из Ивано-Франковской области, ограбили жителя Дзержинска 1969 г.р., в результате которого потерпевший получил перелом носа и множественные ушибы, а преступники забрали мобильный телефон и шесть тысяч гривен.

Пострадавший обратился в полицию, которая установила местонахождение и личности преступников. Однако по прибытию на КПП в допуске на территорию воинской части, а также выдаче подозреваемых правоохранителям было отказано

«Более того, командир 109-го батальона Бабанин поднял батальон по тревоге и приказал открывать огонь на поражение по всем лицам, пытающимся проникнуть на территорию части», – добавили в сообщении.



Командир боевиков заявил, что версия потерпевшего о причастности к преступлению военнослужащих батальона якобы была выдумана и имеет целью опорочить ВСУ. Он обвинил полицейских в преступном сговоре и вымогательстве с его подчиненных за закрытие возбужденного уголовного дела.

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