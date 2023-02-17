«Вместо зарплат – издевательства и санкции»: депутат Рады о быте ВСУ

Вадим Москаленко.  
17.02.2023 09:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Украина


Воюющие против России военнослужащие вместо премий и жалования получили от своего государства только жестокие наказания.

Об этом в интервью Алесе Бацман, супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил вступивший в ВСУ после начала СВО на Украине депутат Верховной рады прошлого созыва Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющие против России военнослужащие вместо премий и жалования получили от своего государства только жестокие...

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«В июле было мобилизовано много мужчин и женщин, и они получали две зарплаты – одну им платили по предыдущему месту работы, и армия платила деньги, потом шла надбавка в зависимости от места пребывания военнослужащего. Чем ближе к окопам, тем надбавка была больше.

Сначала сократили первую зарплату. Потом недавно ограничили премии. Идёт ограничение с пояснением, что в бюджете не хватает денег. И часть людей это понимает, потому что затраты огромны, а война может длиться ещё долго», – отметил Рудык.

Более того, депутат отметил, что к ВСУ применяются неоправданно строгие карательные меры. Правда, предпочёл умолчать, какие именно.

«Потом идёт ужесточение санкций по отношению к тем, кто на передке, за проступки, которые в условиях мирного времени трактовались бы совсем по-другому.

За то, что человек покидает поле боя, должны быть санкции. Но не такие, как сейчас. За дисциплинарные проступки. А это люди, которые воюют на передке, это те, кто добровольно пошёл в военкоматы. Это потом к ним начали добавлять мобилизованных», – резюмировал политик.

Напомним, в рядах ВСУ получила широкое распространение практика расстрела собственных бойцов за различные проступки, в том числе и дезертирство.

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