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Воюющие против России военнослужащие вместо премий и жалования получили от своего государства только жестокие наказания.

Об этом в интервью Алесе Бацман, супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил вступивший в ВСУ после начала СВО на Украине депутат Верховной рады прошлого созыва Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июле было мобилизовано много мужчин и женщин, и они получали две зарплаты – одну им платили по предыдущему месту работы, и армия платила деньги, потом шла надбавка в зависимости от места пребывания военнослужащего. Чем ближе к окопам, тем надбавка была больше. Сначала сократили первую зарплату. Потом недавно ограничили премии. Идёт ограничение с пояснением, что в бюджете не хватает денег. И часть людей это понимает, потому что затраты огромны, а война может длиться ещё долго», – отметил Рудык.

Более того, депутат отметил, что к ВСУ применяются неоправданно строгие карательные меры. Правда, предпочёл умолчать, какие именно.

«Потом идёт ужесточение санкций по отношению к тем, кто на передке, за проступки, которые в условиях мирного времени трактовались бы совсем по-другому. За то, что человек покидает поле боя, должны быть санкции. Но не такие, как сейчас. За дисциплинарные проступки. А это люди, которые воюют на передке, это те, кто добровольно пошёл в военкоматы. Это потом к ним начали добавлять мобилизованных», – резюмировал политик.

Напомним, в рядах ВСУ получила широкое распространение практика расстрела собственных бойцов за различные проступки, в том числе и дезертирство.