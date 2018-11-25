25.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Провокации, Россия, Украина
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ВМС Украины: Будем продолжать прорываться через Керченский пролив

Командование ВМС Украины заявило, что украинские боевые единицы продолжат попытки прохода из Черного в Азовское море, несмотря на утренний инцидент, когда российские пограничники пошли на таран  буксира ВМСУ, отказывавшегося согласовывать маршрут через Керченский пролив с РФ.

«Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход к порту Мариуполь, несмотря на противодействие РФ. Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Придерживаясь норм международного морского права, малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины «Бердянск» и «Никополь», рейдовый буксир «Яны Капу» продолжают выполнение поставленных задач в море», – говорится в сообщении командования ВМСУ.

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По информации российской стороны, украинские корабли встали в шести милях от Керченского моста без движения.

«Что бы там не визжали на Украине, но Киев не подавал заявок на проход кораблей в Керченском проливе, суда не включены в график прохода. Символично, что провокацию укропы устроили на 40 дней трагедии в Керченском политехе», – отмечает военкор Александр Коц.

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