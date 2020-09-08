ВМСУ не знают, где «парковать» свои корабли

08.09.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине отсутствует инфраструктура, необходимая для базирования даже такого маленького военно-морского флота, который она имеет.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, строительство американцами базы в Очакове не станет выходом из ситуации.

«ВМС в ближайшие пять лет потенциально должны получить до 20 плавсредств. Разных. Часть американских, часть отечественных, часть от Мининфраструктуры, но 20, а то и больше. Их надо все где-то базировать. Наличного причального фонда недостаточно уже сейчас. В Одессе учебные катера базируются на других, невоенных причалах, потому что всем тесно. Это уже сейчас тесно. Даже с обустройством базы в Очакове, даже с формированием дивизиона на Азовском море, даже при том, что флот у нас супер маленький, для него береговой инфраструктуры нет», – заявил Чмут.

Он также сообщал, что у Украины нет денег на то, чтобы оплатить помещение штаба для командования ВМСУ.

Ранее во время посещения Очакова президент Украины Владимир Зеленский устроил разнос местному градоначальнику за отсутствие дорог как в городе, так и по пути к порту.