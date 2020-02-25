25.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Внешние кредиторы больше не будут спонсировать напрямую Украину


Украинских пенсионеров ожидают еще более тяжелые времена, поскольку власть планирует урезать расходы на социальную сферу.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, давая оценку недавнему заявления замминистра Украины Натальи Ненюченко, которая прогнозирует скорое снижение украинских пенсий.

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«Соцполитика Украины, как и другие аспекты — направлены на то, чтобы полностью отказаться от модели социального государства. И перейти на модель более «современную», неолибертарианскую. Младореформаторы на Украине полагают, что вопросы, связанные с медицинским и соцобеспечением, обычно предоставляемым государством, пора передать в частные руки», – считает Денисов.

По его словам, нынешние так называемые реформы окажутся очень чувствительными для обычных граждан Украины.

«Но нынешним представителям украинских властей это безразлично. Посмотрите последнюю социологию. У кабмина и его премьера свалился уровень доверия», – отметил эксперт.

Он подчеркивает, что украинский бюджет испытывает острую нехватку денег, а потому власть предпринимать решения, которые хоть как-то бы освобождали ресурсы для выполнения бюджета.

«Господа спонсоры не собираются больше спонсировать напрямую эту страну, и тем более украинских пенсионеров. Сокращая соцсферу, они будут высвобождать финансовые ресурсы, чтобы их перекладывать в сферы более целесообразные. Сейчас пенсионеры в ситуации, когда они ничего сами не могут сделать — только уповать на государство», – резюмировал Денисов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина отказалась восстанавливать прекращенные ранее социальные выплаты населению ЛНР и ДНР.

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