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12.11.2021 11:37
(Мск), Белград,
Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Северная Македония
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Внезапно исчезнувший депутат помешал отставке прозападного правительства Северной Македонии

Македонской оппозиции не хватило одного голоса для объявления вотума недоверия прозападному правительству Зорана Заева,...

Македонской оппозиции не хватило одного голоса для объявления вотума недоверия прозападному правительству Зорана Заева, составленному из коалиции его партии Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) и крупнейшей албанской партии DUI (Демократический союз за интеграцию).

В день голосования оппозиционеров подвел депутат от албанской оппозиционной партии BESA, который внезапно пропал.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поскольку депутат албанской оппозиционной партии BESA Кастриот Реджепи «исчез» на весь день, не явившись на заседание Собрания, и оппозиционеры не могли связаться с ним, вотум недоверия правительству Зорана Заева объявлен не был.

По этой причине председатель Собрания Северной Македонии, в прошлом офицер дезертировавший из македонской армии, чтобы присоединится к бандам албанских сепаратистов, поставленный на этот пост майданщиками-«заевцами» Талат Джафери заявил, что из-за отсутствия кворума повестка дня не может быть принята и вотум доверия правительству не может быть объявлен.

«Мы делаем вывод, что правительству не выражено недоверие, и на основании этого оно продолжает работу в полном составе и с обязательствами, которые имеет. Сессия по голосованию о доверии правительству завершена», – сказал албанский спикер северомакедонского Собрания.

Лидер оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски обвинил правящую коалицию в создании хаоса и цирка на сессии Собрания и сказал, что досрочные выборы – единственный выходом из политического кризиса.

Напомним, что ранее Премьер Северной Македонии Зоран Заев передумал уходить в отставку с постов главы правительства и лидера СДСМ.

Напомним, что после поражения лидер СДСМ Зоран Заев заявил о том, что уходит в отставку с постов премьер-министра государства и председателя партии.

К власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году.

Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны, и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.

При этом после возвращения ВМРО-ДМНЕ к власти, можно предположить, что помня опыт прошлых лет, национал-консерваторы побоятся увести страну с западного направления, как побоялось сделать это и новое правительство Черногории.

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