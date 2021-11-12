Внезапно исчезнувший депутат помешал отставке прозападного правительства Северной Македонии

Македонской оппозиции не хватило одного голоса для объявления вотума недоверия прозападному правительству Зорана Заева, составленному из коалиции его партии Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) и крупнейшей албанской партии DUI (Демократический союз за интеграцию).

В день голосования оппозиционеров подвел депутат от албанской оппозиционной партии BESA, который внезапно пропал.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поскольку депутат албанской оппозиционной партии BESA Кастриот Реджепи «исчез» на весь день, не явившись на заседание Собрания, и оппозиционеры не могли связаться с ним, вотум недоверия правительству Зорана Заева объявлен не был.

По этой причине председатель Собрания Северной Македонии, в прошлом офицер дезертировавший из македонской армии, чтобы присоединится к бандам албанских сепаратистов, поставленный на этот пост майданщиками-«заевцами» Талат Джафери заявил, что из-за отсутствия кворума повестка дня не может быть принята и вотум доверия правительству не может быть объявлен.

«Мы делаем вывод, что правительству не выражено недоверие, и на основании этого оно продолжает работу в полном составе и с обязательствами, которые имеет. Сессия по голосованию о доверии правительству завершена», – сказал албанский спикер северомакедонского Собрания.

Лидер оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски обвинил правящую коалицию в создании хаоса и цирка на сессии Собрания и сказал, что досрочные выборы – единственный выходом из политического кризиса.

Напомним, что ранее Премьер Северной Македонии Зоран Заев передумал уходить в отставку с постов главы правительства и лидера СДСМ.

Напомним, что после поражения лидер СДСМ Зоран Заев заявил о том, что уходит в отставку с постов премьер-министра государства и председателя партии.

К власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году.

Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны, и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.

При этом после возвращения ВМРО-ДМНЕ к власти, можно предположить, что помня опыт прошлых лет, национал-консерваторы побоятся увести страну с западного направления, как побоялось сделать это и новое правительство Черногории.