Внимание читателям «ПолитНавигатора!»

Михаил Рябов.  
06.04.2024 14:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Цензура


Менеджеры сервиса «Новости.Дзен» (бывшее детище «Яндекса», продано VK) отказались от трансляции сообщений «ПолитНавигатора» под предлогом несоответствия контента их правилам.

Редакция считает, что речь идёт об антироссийской цензуре.

Менеджеры сервиса «Новости.Дзен» (бывшее детище «Яндекса», продано VK) отказались от трансляции сообщений «ПолитНавигатора» под...

В декабре сайт «ПолитНавигатора» получил сообщение, что его заголовки больше не транслируются в «Новостях.Дзен» из-за публикации незаретушированных фотографий с печально известной «Голой вечеринки». Изданию было предложено выждать три месяца и подать повторную заявку на подключение к сервису.

Однако спустя три месяца «Дзен» прислал отказ – под предлогом несоответствия контента правилам. Причем, в качестве одного из примеров приводилась новость с прямой линии главы ДНР Дениса Пушилина.

«Очевидно, от смены владельцев сервиса либеральные настроения менеджеров не поменялись. Считаем, что «ПолитНавигатор» столкнулся с антироссийской цензурой. Издание работает с 2014 года, с первых дней поддерживало Русскую весну, и все предыдущие годы «Новости» подобных претензий к содержанию наших текстов не выдвигали», – сказал главный редактор «ПолитНавигатора» Сергей Степанов.

Самое интересное, что аналогичную цензуру за несколько дней до начала СВО по отношению к «ПолитНавигатору» ввёл без всяких объяснений и западный сервис «Google Новости». На Украине и в Молдове, как известно, сайт под запретом по решению марионеточных антироссийских режимов. В Белоруссии доступ к «ПН» частично ограничен еще со времен критики Батьки за «многовекторность», которая в итоге привела к Беломайдану. И вот теперь патриотический ресурс сталкивается с репрессивной политикой вроде бы российского «Дзена».

Исключение из «Новостей.Дзен» означает, что сообщения «ПолитНавигатора» не попадут к тем, кто отслеживает информационную повестку по ключевым словам. Возможно, такие меры связаны с активизацией партии замирения с бандеровской Украиной. Читатели «ПолитНавигатора» могут помочь обойти цензуру, распространяя новости сайта в социальных сетях.

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