Внимание читателям «ПолитНавигатора!»
Менеджеры сервиса «Новости.Дзен» (бывшее детище «Яндекса», продано VK) отказались от трансляции сообщений «ПолитНавигатора» под предлогом несоответствия контента их правилам.
Редакция считает, что речь идёт об антироссийской цензуре.
В декабре сайт «ПолитНавигатора» получил сообщение, что его заголовки больше не транслируются в «Новостях.Дзен» из-за публикации незаретушированных фотографий с печально известной «Голой вечеринки». Изданию было предложено выждать три месяца и подать повторную заявку на подключение к сервису.
Однако спустя три месяца «Дзен» прислал отказ – под предлогом несоответствия контента правилам. Причем, в качестве одного из примеров приводилась новость с прямой линии главы ДНР Дениса Пушилина.
«Очевидно, от смены владельцев сервиса либеральные настроения менеджеров не поменялись. Считаем, что «ПолитНавигатор» столкнулся с антироссийской цензурой. Издание работает с 2014 года, с первых дней поддерживало Русскую весну, и все предыдущие годы «Новости» подобных претензий к содержанию наших текстов не выдвигали», – сказал главный редактор «ПолитНавигатора» Сергей Степанов.
Самое интересное, что аналогичную цензуру за несколько дней до начала СВО по отношению к «ПолитНавигатору» ввёл без всяких объяснений и западный сервис «Google Новости». На Украине и в Молдове, как известно, сайт под запретом по решению марионеточных антироссийских режимов. В Белоруссии доступ к «ПН» частично ограничен еще со времен критики Батьки за «многовекторность», которая в итоге привела к Беломайдану. И вот теперь патриотический ресурс сталкивается с репрессивной политикой вроде бы российского «Дзена».
Исключение из «Новостей.Дзен» означает, что сообщения «ПолитНавигатора» не попадут к тем, кто отслеживает информационную повестку по ключевым словам. Возможно, такие меры связаны с активизацией партии замирения с бандеровской Украиной. Читатели «ПолитНавигатора» могут помочь обойти цензуру, распространяя новости сайта в социальных сетях.
Спасибо!
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