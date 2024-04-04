Восстанавливаться будут все освобождённые города Республики – Пушилин

Сергей Вредников.  
04.04.2024 17:24
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина


Все освобождённые города Донецкой Народной Республики будут начинать восстанавливаться сразу, как только строительные специалисты получат к ним безопасный доступ.

Об этом в ходе прямой линии заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все освобождённые города Донецкой Народной Республики будут начинать восстанавливаться сразу, как только строительные специалисты...

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«Поступило большое количество вопросов по восстановлению освобождённых городов. Хочу подчеркнуть, восстанавливать будем все города республики.

К сожалению, близость к линии боевого столкновения пока не даёт приступить к восстановительным работам в Артёмовске, Марьинке, Авдеевке. Но предварительная работа уже ведётся», – отметил он.

«Просто, где-то активно, как, например, в Авдеевке. А где-то пока даже без возможности заезжать специалистам. Я говорю про Артёмовск, Соледар, Марьинку. Там продолжается разминирование, разбираются завалы. В Авдеевке составляются списки жителей, чтобы начать разрабатывать программу восстановления жилья.

Но противник делает всё возможное, чтобы такие работы начались как можно позже», – сказал Пушилин.

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