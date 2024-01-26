Внуки нацистки Фарион обзывают «москалями» русскоязычных солдат ВСУ

Дети и даже внуки скандальной украинской националистки, экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион выросли такими же нацистами. Внук засыпает в обнимку с флагом УПА (запрещенная в России экстремистская организация), а малолетняя внучка называет «москалями» говорящих на русском языке солдат ВСУ.

Об этом сама Фарион похвасталась в эфире телеканала «РАI», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть ребенок, я ее воспитала националисткой, у меня есть зять – он националист, он нас защищает, благодаря ему и таким, как он, мы сегодня сидим в этой студии. Мой ребенок воспитывает своих детей, мы очень контролируем информационное пространство. Дмитрик засыпает с флагом Украины, но не только с флагом Украины – ему этого мало, должен быть и красно-черный флаг. Когда я как-то взяла свою внучку, – она в первом классе, – к себе домой, и у меня были включены «Единые новости», – я же должна знать, что они там трещат, особенно про меня, – и вдруг мой ребенок увидела, она слушает новости… и воин говорит на русском языке. Она смотрит квадратными глазами, поворачивается ко мне и говорит: «Бабуля, кто это такой? Это москаль?». Я говорю: «Кто?». – Вот, он, говорит на русском языке, он – москаль? Как я должна ребенку объяснить, почему человек в форме вооруженных сил Украины, с нашивкой и флагом нашим сине-желтым говорит на русском языке?», – негодовала Фарион.

Ранее Фарион лишилась работы и попала в скандал после заявлений о том, что все русскоязычные солдаты ВСУ являются не армией, а сбродом.