Если Трамп продолжит наживаться на своих европейских партнёрах, Евросоюзу придётся ввести тарифы на ввоз товаров из США.

Об этом на канале «LCI» заявил французский философ-экстремист Бернар Анри Леви, печально известный активной ролью в разжигании «цветных революций», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы вторжение американцев в Гренландию произошло, это был бы конец НАТО, немедленно. И это был бы конец того, что было великим. Европейские и американские отношения не выдержали бы того, что одна страна НАТО нападает на другую страну НАТО.

Великий союзник нападает на такого образцово верного союзника, как Дания. Дания, вероятно, наиболее лояльная к американскому альянсу за долгое время. И я даже в этом отношении считаю, что договор о союзе между Данией и США является одним из старейших. Но американцы пытаются наживаться на своих европейских партнёрах», – возмущался Леви.

«Я больше всего хотел бы знать, каково мнение самих гренландцев. И на данный момент, если верить вашему корреспонденту в Гренландии, подавляющее большинство из них не готовы позволить себя покупать. Они не являются объектами недружественного поглощения, как думает безумная риторика от этой администрации.

Если американцы пойдут дальше, мы должны продемонстрировать нашу силу. О военном столкновении не может быть и речи, но, например США не могут обойтись без торговли с Европой.

Давайте представим, что завтра в отместку этим нелепым выходкам, которые начинают проявляться, Европа устанавливает тарифы на ввоз американских товаров», – добавил лягушатник.

