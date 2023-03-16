Беспредел! Закон о повышении пенсионного возраста принят в обход парламента

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта объявила о принятии закона, повышающего пенсионный возраст в стране – с 62 до 64 лет, несмотря на то, что за него не голосовала нижняя палата парламента.

Хотя формально это сделано в соответствии с Конституцией Франции, однако является нарушением фундаментальных норм демократии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Использовать специальную конституционную процедуру для принятия пенсионной реформы, которая вызвала массовые протесты и которую не поддерживает большинство населения, решил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее пенсионная реформа была утверждена верхней палатой парламента Франции – Сенатом (где партия Макрона «Республиканцы» имеет комфортное преимущество), в нижней, Национальной ассамблее, однако поддержка непопулярного шага была минимальной. По данным французских СМИ, счёт шел на нескольких депутатов.

После совещания 16 марта в Елисейском дворце с участием высокопоставленных чиновников Макрон принял решение применить часть 3 статьи 49 Конституции Франции (сокращенно процедура называется 49.3). Она позволяет премьер-министру в отдельных случаях объявлять о принятии закона без голосования в Национальной ассамблее.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн (на фото) сначала выступала против применения процедуры 49.3, поскольку это давало бы основания оппозиции инициировать вотум недоверия правительству. Но на совещании у президента она объявила о согласии с этой процедурой, и через несколько часов на заседании Национальной ассамблеи Борн объявила о принятии закона, повышающего пенсионный возраст с 62 до 64 лет. При этом парламентарии не давали выступать премьеру, ей приходилось перекрикивать депутатов.

Согласно закону, с 1 сентября 2023 года до 2030 года пенсионный возраст должен быть постепенно повышен с 62 до 64 лет, с «шагом» 3 месяца в год. Кроме того, для получения пенсии в полном размере необходимый период уплаты взносов увеличится с текущих 42 лет до 43-х. Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство избирателей выступает против изменений, а профсоюзы и протестующие предупредили, что продолжат забастовки, даже если законопроект будет одобрен.

Можно только представить себе вой западных СМИ, если бы в России хоть какой-то закон был введён указом президента или решением премьера, без голосования в Государственной Думе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во Франции с января идут массовые протесты и забастовки против пенсионной реформы.