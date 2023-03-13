Франция против выделения средств ЕС на закупки вооружений за пределами блока

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Франция выступает против привлечения стран из-за пределов ЕС к деятельности фонда, предназначенного для наращивания производства вооружений, в частности, для Киева.

Об этом 13 марта пишет брюссельское издание Politico, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Париже рассчитывают за счёт европейских денег поддержать французскую оружейную промышленность – самую мощную в ЕС.

Ключевые комитеты Европейского парламента (ЕП) – а именно, комитеты по вопросам промышленности, внутреннего рынка и подкомитет по безопасности и обороне – спорят из-за фонда, официально известного как European Defense Industry Reinforcement Through Common Procurement Act (EDIRPA). Сейчас в нём находится 500 миллионов евро с возможностью увеличения. Возглавляемая французами группа в Европарламенте стремится сохранить фонд совместных оборонных закупок в рамках ЕС. Противники этого называют такой подход «захватом власти Францией», хотя на самом деле лоббируют интересы оружейной промышленности США и Северной Кореи.

Компромиссный текст решения ЕП, с которым ознакомились журналисты, оставляет возможность для расходов из фонда EDIRPA за пределами ЕС. В нем говорится, что компании из стран, которые не входят в ЕС, могут быть привлечены «при условии, что это не противоречит… интересам безопасности и обороны Евросоюза и его государств-членов».

Группа из польских, эстонских, португальских, немецких и люксембургских парламентариев внесла поправки в текст, чтобы оставить открытой возможность привлечения стран, не входящих в ЕС, – в первую очередь США и Южной Кореи, – «для заполнения любых пробелов в производстве оружия». Однако французские евродепутаты, доминирующие в группе Renew Europe, настаивают на своем, стремясь сделать фонд исключительно европейским.

Как отмечает Politico, на долю французской обороной промышленности приходится более 25% европейского военного потенциала. Но и другие страны ЕС, от Италии до Швеции, также имеют сильный оборонный сектор. При этом многие ключевые компании, базирующиеся там, часто имеют тесные корпоративные связи со странами за пределами Евросоюза, в первую очередь, с Великобританией и США.

EDIRPA существует отдельно от так называемого «Европейского фонда мира», внебюджетного межправительственного фонда ЕС, который в настоящее время используется для оперативной оплаты поставок оружия Киеву. EDIRPA – это среднесрочный проект, изначально рассчитанный на 2022-2024 годы, для продолжения совместных закупок оружия и боеприпасов странами-членами ЕС.

Именно на основе EDIRPA Еврокомиссия должна представить ещё более масштабную программу совместных закупок оружия под названием «Европейская программа оборонных инвестиций», которая сначала ожидалась в прошлом году, а теперь должна появиться в конце 2023-го. При этом источники в Брюсселе отмечают, что пока неясно, где можно найти деньги на эту программу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить 1 млрд евро на проведение экстренных поставок Киеву боеприпасов из резервов на складах стран-членов ЕС.