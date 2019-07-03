Во имя Шухевича тягнибоковец «перекрестил» композитора Чайковского в Порошенко

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские националисты объявили советских полководцев Николая Ватутина и Георгия Жукова приспешниками Гитлера.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил бывший глава крымского отделения украинской националистической партии ВО «Свобода», депутат ВР прошлого созыва Эдуард Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«30 июня вся Украина, вся украинская Украина отмечала день провозглашения Акта восстановления украинской державы, который был провозглашён благодаря тому, что под руководством Романа Шухевич, в его день рождения во Львове, боевые отряды бандеровцев под его руководством освободили Львов от советских (ещё не успели туда зайти немецкие оккупанты) и провозгласили восстановление украинской государственности», – заявил Леонов.

«Услышали. А был Роман Шухевич офицером вермахта?» – спросил ведущий Александр Васильев.

«Он был проводником украинского…» – начал тягнибоковец.

«…подразделения легиона «Нахтигаль», так был он офицером вермахта» – закончил за бандеровца журналист и повторил вопрос.

«Он сохранил верность украинскому народу» – после паузы ответил Леонов.

«Я не спорю, я просто спрашиваю, я сам могу на этот вопрос ответить: он был офицером вермахта», – отметил Васильев.

«В какой период?» – взвизгнул бандеровец.

«До 1942 года», – ответил ведущий.

«Ну? В каких боевых действиях на стороне вермахта он брал участие? На чьей стороне воевал Роман Шухевич? На стороне украинского народа!» –

«…в составе Вермахта. Вы просто не хотите давать прямой ответ», – спокойно констатировал Васильев.

«Давайте так: был ли Адольф Гитлер художником? Был ли Пётр Алексеевич Чайковский гомосексуалистом? Это предмет обсуждения?» – взвился Леонов, одарив при этом русского композитора именем и отчеством экс-президента Петра Порошенко.

Далее, чтобы разрядить обстановку, в студии показали фрагмент одного из эфиров украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, который высказывался против переименования киевских улиц в честь деятелей УПА, так как, по его мнению, это вредит украинизации населения.

«Мне это противно, не надо называть улицы именами тех, кто щеголял в немецкой, фашистской форме и работал с Абвером, это перекос! Люди, которые ратуют за названия улиц типа Шухевича – это враги Украины, однозначно, и они действуют на стороне Путина», – заявлял Гордон.

«Именно Ватутин и есть союзник и приспешник Гитлера! Два года, начиная с 39-го по 41-й, именно Ватутин и ему подобные Жуковы были в составе союзнических войск Гитлера и Сталина. И именно они и есть пособниками Гитлера. Потом они между собой поругались из-за Украины и других стран, начали деребанить этот лакомый кусок, и просто поругались эти союзники.

А Роман Шухевич если и начинал свою карьеру в вермахте, то когда встал выбор между Украиной, Германией и Московией, то он выбрал Украину. Ватутин как был приспешником Сталина, так приспешником Сталина и остался и подлежит декоммунизации, Гитлер и его войска подлежат дэ-на-ци – как правильно назвать – «денацистизации», – заявил тягнибоковец.

«А Гордон, пусть оно в зеркало посмотрится и пирамидку с головы снимет или наденет, может полегчает», – добавил Леонов.

В студии также присутствовал известный украинский композитор Владимир Быстряков, но он, как сообщал ПолитНавигатор, покинул студию после грязных оскорблений в свой адрес со стороны Леонова.