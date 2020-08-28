Во имя «Великой Албании»! Косовский головорез призвал соплеменников голосовать за албанские партии в Черногории

28.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Экс-«премьер» Косово и лидер «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай считает, что поле Прешевской Долины Сербии и Северной Македонии, где албанские политические силы добились успеха, пришел черед албанцев Черногории.

При этом бывший полевой командир UCK уверен, что победа албанцев в других странах, кроме Албании, укрепит стабильность в регионе.

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«Поскольку мы считаем последние дни перед решающими выборами в Черногории, я хочу призвать наших албанцев, чтобы в это воскресенье они могли массово проголосовать за себя, – написал Харадинай на своей странице в фейсбуке. – Голосование за албанские партии имеет особое национальное значение и не только.

Сохранение прозападного и евроатлантического духа остается приоритетом для Черногории. Стабильность в регионе полностью зависит от вашей решимости. Пришло время албанцев, после (Прешевской – ред.) Долины (в Сербии) и Северной Македонии, теперь ваша очередь, соотечественники в Черногории. Желаю видеть вас сильными перед лицом вызовов, с едиными целями и уникальными голосами, удачи!».

В своем обращении к албанской диаспоре Черногории Рамуш Харадинай упомянул недавние политические достижения албанских диаспор в соседних странах: объединение албанских партий Прешевской долины в единый блок «Албанская демократическая альтернатива – Объединенная долина» и три места в Народной скупщине Сербии; 11,3% голосов избирателей за албанский Демократический союз за интеграцию (DUI) в Северной Македонии, его вхождение в правящую коалицию, сформировавшую правительство и получившую право на албанского премьера в последние сто дней нового кабинета.

Албанские претензии к Черногории выделены красным

При этом в Черногории, нужно отметить, местным албанцам не удалось ни сформировать единую политическую коалицию, как в Сербии, ни создать такую мощную политическую партию, как в Северной Македонии – в парламентских выборах, которые состоятся в стране 30 августа примут участие Албанская коалиция «Единогласно», «Албанский список» и мультинациональная партия «С черного на белое», возглавляемая албанцем Дританом Абазовичем.

Среди представленных политических сил наибольший вес имеет «Албанский список», возглавляемый вице-спикером черногорского парламента Генчи Ниманбегу.

Генчи Ниманбегу

Однако если успех политического выступления албанской диаспоры Черногории на ближайших выборах в парламент остается под вопросом, то за «сохранение прозападного и евроатлантического духа» в стране можно не беспокоиться, поскольку премьер Албании Эди Рама публично поддержал прозападного диктатора Черногории Мило Джукановича.