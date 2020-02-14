Во Львове гражданство хотят давать в обмен на признание РФ «агрессором»

14.02.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине нужно ввести новую процедуру получения гражданства и доступа к государственной службе.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Васюник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, основными критериями для кандидатов на госслужбу должны быть знание языка и истории Украины, а также признание России агрессором.

«Не будет государства пока мы не сделаем так, как сделала Эстония – я говорил это в прошлый раз на вашей программе. Хочешь быть украинцем – сдай экзамен на украинский язык, сдай экзамен на историю Украины и скажи, что Россия является агрессором и оккупантом. Тогда мы будем понимать, что, по крайней мере, в Верховной раде или среди больших чиновников не будет лжепатриотов», – заявил Васюник.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что после ликвидации высшего образования на русском языке в Эстонии собрались полностью дерусифицировать среднее образование.