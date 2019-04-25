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25.04.2019, Львов, Максим Карпенко
 
Вандализм, Галичина, История, Политика, Украина
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Во Львове хотят «очистить воздух» от советских могил

Во Львове требуют перенести прах легендарного советского разведчика Николая Кузнецова в Свердловскую область, где живут его родственники.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала НТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Могила Кузнецова на Лычаковском кладбище – одно из самых посещаемых мест, особенно на День Победы, что очень не нравится местным националистам.

«9 мая мы не сомневаемся, что возможно снова будет использована могила Кузнецова для какой-то вероятной очередной провокации», – заявил глава ВО «Зов нации» Тарас Боднар.

А руководитель благотворительного фонда им. Петра Болбочана Ярослав Свелеба предложил вывезти из Украины прах всех советских деятелей.

«Чем меньше на Украине будет разных советских памятников, тем более посвященным каким-то героям из Мокши или Рашки, тем чище будет наш воздух. Пусть его с Богом заберут из нашей земли, чтобы мы его не видели. И пусть они там себе поклоняются своим советским идолам», – сказал Свелеба.

Городские власти Львова пока не дают разрешения на эксгумацию, ожидая всех документов от силовиков и других ведомств.

«После того, как мы будем иметь все соответствующие документы от государственных органов власти, которые могут четко сказать, не является ли это какой-то провокацией, что это за действие в принципе, только после этого город может приступить к каким-то действиям», – заявил заммэра Львова Андрей Москаленко.

Ранее власти Свердловской области, а также племянница разведчика обращались к львовским руководителям с просьбой о вывозе праха Николая Кузнецова.

Напомним, могила разведчика на Холме Славы неоднократно подвергалась актам вандализма со стороны украинских националистов.

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