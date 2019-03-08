Во Львове вновь осквернили могилу разведчика Николая Кузнецова

08.03.2019, Львов, Михаил Рябов

Во Львове на Холме Славы вандалы в очередной раз осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова, украв с нее барельеф из цветного металла с портретом героя (весом примерно 4-5 кг).

Коммунальщики пообещали установить видеокамеры на мемориале, куда открыт доступ для всех желающих, сообщает телеканал ZiK.

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Полиция возбудила уголовное дело по статье надругательство над могилой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2017 году МИД РФ требовал от властей Украины расследовать хищение металлических цифр и букв с надгробной плиты Кузнецова.

Летом 2018 года неонацисты группировки С14 изуродовали могилу Кузнецова, расписав ее оскорбительными граффити.

«Кузнецов организовывал провокации, сталкивая немецких оккупантов с украинскими националистами. В частности, он подбрасывал документы националистов у убитых тел немецких офицеров, указывая, что теракт якобы совершили убийцы. Поэтому и был в «черном списке» украинского подполья», – говорилось в заявлении С14.

Напомним, власти родного для Кузнецова города Талица Свердловской области и его родственники неоднократно выступали за перезахоронение Героя.