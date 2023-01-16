Во Львове начали выпуск заживляющей «бандеромази»

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Косметическое предприятие «Весна», переехавшее во Львовскую область из Бучи под Киевом, начало выпуск заживляющей «бандеромази», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Предприятие «Весна» релоцировали на Львовщину из Бучи. Бизнес возобновил работу, и кроме растительной продукции, которую производил раньше, сейчас создает для наших воинов мази для заживления ран, а также окопные свечи, которые можно использовать также как крем», – сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий, не вдаваясь в технологические подробности.

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Стоит отметить, что на баночках с мазью с лицевой стороны написано «Healing Ointment – Заживляющая мазь», и добавлен лозунг «Ты наш герой» на украинском и английском языках. А вот на донышке находится наклейка с надписью «Бандеромазь заживляющая».

Судя по всему, производители решили не рисковать и не включать подобное позиционирование продукта в базовую упаковку – чтобы мазь можно было продавать в той же Польше.

Как сообщал «ПолитНавигатор», полиция Польши закрывает глаза на повсеместную демонстрацию бандеровской символики в стране.