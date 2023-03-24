Во Львове обещают не допустить восстановления Мариуполя

Китай крайне заинтересован в быстром восстановлении Россией Мариуполя, чтобы использовать город в качестве крупного логистического хаба.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила сочувствующая националистам львовский историк Александра Киричук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай ничего не будет требовать – он будет ждать, что предложит Россия. Такая китайская этика, он будет слушать и смотреть. Не случайно накануне визита Путин поехал в Мариуполь. Я слышала, что для Китая в будущем был бы интересен Мариуполь как хаб торговый для торговли с Европой.

Такой сигнал я вижу от Путина – он поехал в Мариуполь, чтобы показать – всё классно. Дома отстраиваются, будущее за Мариуполем есть. Хотел показать, что он там хозяин», – сказала Киричук.