Во Львове обещают не допустить восстановления Мариуполя
Китай крайне заинтересован в быстром восстановлении Россией Мариуполя, чтобы использовать город в качестве крупного логистического хаба.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила сочувствующая националистам львовский историк Александра Киричук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Китай ничего не будет требовать – он будет ждать, что предложит Россия. Такая китайская этика, он будет слушать и смотреть. Не случайно накануне визита Путин поехал в Мариуполь. Я слышала, что для Китая в будущем был бы интересен Мариуполь как хаб торговый для торговли с Европой.
Такой сигнал я вижу от Путина – он поехал в Мариуполь, чтобы показать – всё классно. Дома отстраиваются, будущее за Мариуполем есть. Хотел показать, что он там хозяин», – сказала Киричук.
Однако она радостно сообщила, что Украина имеет возможности продолжать атаки Мариуполя и не допустит экономического развития города.
«И тут атака Крыма, в Джанкое. И оно всё завязалось – а не хозяин, достают украинцы. Не надейтесь, не надёжный это город, не будет там хаба. То есть, в том контексте, что мы совершили ту атаку, с точки зрения расчётов России что они могут предложить Китаю – это демонстрация того, что нет, не могут», – подытожила она.
Спасибо!
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