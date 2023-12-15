Во Львове Орбана назвали диверсантом и командующим «Вторым путинским фронтом»

Тарас Стрельцов.  
15.12.2023 19:41
  (Мск) , Львов
Просмотров: 227
 
Венгрия, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


То, что президент РФ Владимир Путин может «влиять на решения второй экономической силы в Западном мире» – это «катастрофа для самого европейского проекта, для идеи европейского содружества».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что президент РФ Владимир Путин может «влиять на решения второй экономической силы в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«На этом не остановится диверсионная деятельность Орбана (премьер Венгрии Виктор Орбан – ред.) Это не просто какие-то пакости, это не просто шантаж Брюсселя, якобы он себе выторговывает размораживание 10 млрд. евро, которые Венгрии заморозили за нарушения требований ЕС, нет! К сожалению, вынуждены констатировать, это полноценный резидент Владимира Путина в Европе. И однозначно, что напряжение на этом направлении будет только возрастать», – заявил Михальчишин.

Несмотря на опасения о том, что Венгрия сорвёт начало переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС, в конце концов они не подтвердились, он отметил, что сама ситуация более чем тревожная. Тем более, что вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро помощи был отложен именно по инициативе Будапешта.

«Сейчас ставки чрезвычайно высоки, и стоит вопрос не только будущего Украины в ЕС. Стоит проблематика будущего самого Евросоюза. Потому что если сейчас станет понятно даже намёком, что Путин может использовать право вето на расширение ЕС, влиять на решения второй экономической силы в Западном мире, то это катастрофа для самого европейского проекта, для идеи европейского содружества.

И поэтому в интересах сохранения дальнейшей динамики ЕС [необходимо] переломать этот второй путинский фронт, и никак иначе. Речь даже не о симпатиях или антипатиях к Украине, речь о голой прагматике», – поделился опасениями экс-депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть