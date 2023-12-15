Во Львове Орбана назвали диверсантом и командующим «Вторым путинским фронтом»

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То, что президент РФ Владимир Путин может «влиять на решения второй экономической силы в Западном мире» – это «катастрофа для самого европейского проекта, для идеи европейского содружества».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этом не остановится диверсионная деятельность Орбана (премьер Венгрии Виктор Орбан – ред.) Это не просто какие-то пакости, это не просто шантаж Брюсселя, якобы он себе выторговывает размораживание 10 млрд. евро, которые Венгрии заморозили за нарушения требований ЕС, нет! К сожалению, вынуждены констатировать, это полноценный резидент Владимира Путина в Европе. И однозначно, что напряжение на этом направлении будет только возрастать», – заявил Михальчишин.

Несмотря на опасения о том, что Венгрия сорвёт начало переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС, в конце концов они не подтвердились, он отметил, что сама ситуация более чем тревожная. Тем более, что вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро помощи был отложен именно по инициативе Будапешта.

«Сейчас ставки чрезвычайно высоки, и стоит вопрос не только будущего Украины в ЕС. Стоит проблематика будущего самого Евросоюза. Потому что если сейчас станет понятно даже намёком, что Путин может использовать право вето на расширение ЕС, влиять на решения второй экономической силы в Западном мире, то это катастрофа для самого европейского проекта, для идеи европейского содружества. И поэтому в интересах сохранения дальнейшей динамики ЕС [необходимо] переломать этот второй путинский фронт, и никак иначе. Речь даже не о симпатиях или антипатиях к Украине, речь о голой прагматике», – поделился опасениями экс-депутат.