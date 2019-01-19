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19.01.2019, Львов, Владимир Гладков
 
Галичина, Происшествия, Украина
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Во Львове отдал концы видный бандеровец

Во Львове скончался один из лидеров Организации украинских националистов, сотрудничавшей с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.

Соболезнования опубликованы на официальном сайте запрещенного в РФ «Правого сектора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«19 января на 99 году жизни во Львове умер один из лидеров ОУН (б) – Емельян Коваль. Именно он 1 июля 1941 года организовал провозглашение Акта восстановления Украинского государства», – говорится в сообщении.

«Емельян Коваль – один из тех, кто не дал идеи нашей государственности отойти в небытие. Они своей безоглядной борьбой, добились того, чтобы Украина все-таки состоялась… И именно мы – националисты, должны продолжать бороться с олигархическо-клановым режимом», – обещают «правосеки».

Напомним, накануне Депутату от фракции «Радикальная партия» Юрию Шухевичу – сыну главаря УПА гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича стало плохо во время заседания Верховной Рады.

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