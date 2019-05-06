Во Львове почтили память погибших в аэропорту «Шереметьево»

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Во Львове под зданием консульства РФ неравнодушные активисты почтили память жертв трагедии 5 мая в аэропорту «Шереметьево», где в результате аварии российского пассажирского самолёта погиб 41 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный деятель Анна Иваночко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, активист подчеркнула, что слёзы и боль от утраты не имеют ни национальности, ни границ, поэтому украинцы скорбят вместе с россиянами.

«Трагедия в аэропорту «Шереметьево» унесла жизни более 40 человек… Украинцы скорбят вместе с россиянами! Слёзы и боль трагедии и утрат не имеют национальности и границ. Приносим соболезнования родным и близким погибших», – отметила она.

На фотографиях видно, как люди стояли с листами, на которых на двух языках написано: «Львов сочувствует» и «Львов скорбит вместе с вами».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский привязал трагедию в Шереметьево к погибшим ВСУшникам.