Зеленский привязал трагедию в Шереметьево к погибшим ВСУшникам

06.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Победивший на выборах президента Украины, но еще не вступивший в должность Владимир Зеленский высказался по поводу аварии российского самолета в аэропорту «Шереметьево», унесшей жизни 41 человека.

При этом он не стал выделять эту трагедию отдельно, а упомянул ее в одном ряду с терактами и потерями на фронте.

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«Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет», – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что ежедневно думает «о наших пленных».

«Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизни главной целью», – отметил Зеленский.

Напомним, что вчера в московском аэропорту «Шереметьево» в результате аварийной посадки самолета погиб 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. При этом бежавший на Украину либеральный журналист Аркадий Бабченко поглумился над жертвами.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский проигнорировал озвученные накануне многочисленные призывы сделать специальное заявление по поводу пятилетия массового убийства противников Евромайдана в Одессе в Доме профсоюзов или даже прибыть на траурную церемонию. Вместо этого Зеленский озвучил очередное антироссийское выступление.