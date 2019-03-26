Во Львове поддержали арестованных в России нарушителей разрисованными футболками

26.03.2019, Львов, Владимир Гладков

В центре Львова у памятника Тарасу Шевченко прошла акция в поддержку украинских военных моряков, задержанных российскими пограничниками при попытке прорваться через Керченский пролив.

Об этом сообщает «Независимое телевизионное агентство», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие началось с молебна о «пленных» моряках, который провел греко-католический священник Степан Сус.

В знак поддержки на площади были развешаны гирлянды, состоящие из плакатов с именами нарушителей российско-украинской границы, и установлен макет военного катера, а присутствовавшие на акции курсанты и пенсионеры оставили для моряков послания на футболках и листах бумаги.

«Сегодня 121-й день пребывания в плену наших военных моряков. А много других пленных, так же, как и гражданских людей, которые являются заложниками Кремля, находятся уже значительно дольше. В первую очередь, нужно напоминать украинскому обществу и всей мировой общественности о том, что происходят незаконные действия со стороны Российской Федерации, происходит в Украине война, которую ведет против нас разными методами Российская Федерация.

И это напоминание и поддержка говорят о том, что мы не забыли, и мы считаем каждый день и каждую минуту незаконного пребывания тех людей в российских тюрьмах. Призываем всю мировую общественность, чтобы они давили на Российскую Федерацию, помогли остановить эту войну и освободить всех наших украинских граждан», – заявил капитан второго ранга ВМСУ в запасе, экс-боевик батальона «Айдар» Тимур Баротов.

Напомним, ранее бывший советник главы МВД Украины Арсена Авакова и экс-боевик «АТО» Илья Кива заявлял в прямом эфире, что Киев вспоминает об арестованных ФСБ России украинских моряках и других заключённых только тогда, когда это выгодно президенту Украины Петру Порошенко.