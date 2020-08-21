Во Львове потребовали от Зеленского сложить полномочия президента

21.08.2020, Львов , Тарас Стрельцов

Президент Украины Владимир Зеленский якобы продвигает интересы Кремля и уничтожает Украину, а поэтому должен покинуть пост президента.

Об этом в эфире YouTube-канала «Drozdov» заявил «патриарх» украинского национализма Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Зеленский имел хоть каплю чести и совести, он бы покинул пост президента. Потому что государством он не управляет, а только содействует его разрушению.

Посмотрите на кадровую политику Зеленского – это целенаправленная политика по продвижению российских интересов на Украине», – возмутился он.

В качестве примера националист привел выборы новой Верховной рады, которые, по его мнению, были антиконституционными и разрушили украинский парламентаризм.

«Дело в том, что эта шантрапа вместе с Зеленским, которая сидит на Банковой, они до конца добили парламентаризм. Потому что после такого не очень хорошего парламента, я не могу назвать прошлый парламент успешным.

Разрушение парламентаризма до конца, произошло из-за незаконных и антиконституционных досрочных выборов. Прошлый парламент должен был досидеть до конца. Но, к сожалению, Конституционный суд сказал: «Мы принимаем политическое решение», – заключил Хмара.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что переговорная позиция Зеленского в Минске – это капитуляция перед Россией.