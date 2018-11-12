Во Львове призвали к прямым переговорам с ЛДНР

12.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть должна пойти на прямые переговоры с руководством ДНР и ЛНР – только так можно разрешить конфликт на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила львовская общественница Инна Иваночко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, даже введение миротворцев на территорию республик Донбасса не поможет урегулировать конфликт.

«Нужно договариваться напрямую с Донбассом, но, к сожалению, представители партии войны и политических сил, которые представляют эту войну, на этой войне зарабатывают, им выгодна эта война. Пока идет война, у них есть оправдание – «у нас идет война, из-за того цены растут». Отвлекают людей от других социальных проблем…

Введение миротворцев все равно должны обговаривать с сегодняшним руководством, должны прямые переговоры вести с людьми, которые живут на той территории – это ДНР и ЛНР», – заявила Иваночко.

Иваночко известна своей деятельностью по защите советских памятников и могил ветеранов Великой Отечественной Войны на территории Львовской области, за что неоднократно подвергалась нападкам националистов.

Ранее она заявляла, что простые жители Львова начинают трезветь и уже не верят киевской пропаганде, утверждающей, что Донбасс «оккупирован» Россией.