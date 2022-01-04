Во Львове скандал – девушка справила нужду под памятником Бандере

04.01.2022  18:47 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов.  
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Львов, Происшествия, Украина
Новости Украины

Во Львове девушка справила нужду под памятником главарю ОУН Степану Бандере на одноимённой улице.

Соответствующая видеозапись появилась в местных соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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На записи видно, как молодая девушка присела под памятником и справила нужду. После этого она демонстративно надела трусы, шорты, и ушла. На фоне всё это время раздается ныне популярная на Украине песня «Батько наш Бандера».

Во львовской полиции ситуацию пока никак не комментируют – возможно, потому что видеозапись старая, снималась в тёплое время года, хоть и выложили его только 3 января.

Как выяснилось, «главной героиней» инцидента является левая активистка Наталья Деревьянко. Она пожаловалась на своей странице в Facebook, что националисты начали на неё «интернет-сафари» и опубликовала скриншоты с угрозами.

«Желаю, чтобы тебе в рот на#сали цыгане, потом изнасиловали, сука недобитая»;

«Когда извинения будут, левачка? Небольшой спойлер – хорошее извинение на камеру будет для тебя лучшим финалом»;

«Жди в гости, тварь», – пишут девушке украинские радикалы.



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