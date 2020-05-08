08.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
Во Львове ухудшается эпидемиологическая ситуация – мэр собирает штаб быстрого реагирования
Львов демонстрирует самый большой рост по численности людей, инфицированных коронавирусом.
Об этом на свой странице в фейсбук написал львовский мэр Андрей Садовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба», – сообщил Садовой.
Читайте по теме: Во Львове паника: Эпидемия угробит экономику Галичины
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.