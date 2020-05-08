Во Львове ухудшается эпидемиологическая ситуация – мэр собирает штаб быстрого реагирования

08.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Львов демонстрирует самый большой рост по численности людей, инфицированных коронавирусом.

Об этом на свой странице в фейсбук написал львовский мэр Андрей Садовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба», – сообщил Садовой.

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