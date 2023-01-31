Во Львове устроили пышные проводы убитого наёмника из США
Во Львове устроили пышные проводы американскому наёмнику Дэниэлю Уитни Свифту, который был ликвидирован 19 января как член «Интернационального легиона», воюющего против России в Донбассе.
Львовский мэр Андрей Садовый особо отметил, что американца уже успели наградить украинским орденом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Биография денацифицированного на Украине наёмника весьма обширна: уроженец штата Орегон Свифт служил «морским котиком» ВМС США, принимал непосредственное участие в военных кампаниях в Ираке, Афганистане и т.д.
Выражая скорбь по погибшему, Андрей Садовый нашёл лишний повод поклянчить у Запада оружие для Украины.
«Чтобы остановить эти смерти, нам нужно мощное оружие. Мы обращаемся ко всему миру – не откладывать на потом то, что может уже сегодня спасти жизнь. За этот год мы все уже поняли, что остановить войну можно только силой. Поэтому призываем: давайте танки, давайте истребители», – причитает Садовый на своей странице в соцсети.
Свифта отпевали в раскольническом храме – уже традиционно тут присутствовала группа пожилых женщин-плакальщиц, которые старательно выражали скорбь. Закрытый гроб украсили флагами США и Украины. Тело направят на родину наемника – в Америку.
Напомним, накануне с подобными почестями в Киеве похоронили погибшего в Соледаре британского наёмника.
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