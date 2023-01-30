Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Наёмник из Великобритании Эндрю Бэгшоу, который пропал без вести, а после нашёлся в числе погибших в отбитом у ВСУ Соледаре, с укро-почестями похоронили в Киеве.

Подконтрольный экс-президенту Украины Петру Порошенко «5 канал» показал целый сюжет об этом событии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Бэгшоу погиб вместе со своим «побратимом» и земляком Кристофером Перри, о похоронах которого в украинских СМИ речи не идёт. Британца отпевали мракобесы раскольничьей «ПЦУ» в Трапезном храме Софийского монастыря Киева. Попрощаться пришли украинские «волонтёры» и откуда-то взявшиеся женщины пенсионного возраста, изображавшие скорбь. Гроб был закрыт.

Гражданин Великобритании, при этом житель Новой Зеландии, Эндрю Бэгшоу приехал на Украину в апреле 2022 года якобы как волонтёр, «который занимался исключительно эвакуацией и доставкой лекарств». Вместе со своим подельником Пэрри Бэгшоу выехал из Краматорска в Соледар и был сначала объявлен пропавшим без вести украинской Нацполицией, а позже обнаружен среди погибших боевиков ВСУ при штурме города.

Стоит отметить, что, как показывает практика, иностранцами, именующимися «волонтёрами», в подавляющем большинстве оказываются инструкторы НАТО, наёмники или торговцы органами, прикрывающиеся статусом медиков.

Подобные «солдаты удачи» массово сдавались в плен из мариупольской «Азовстали», однако, несмотря на приговоры в ДНР к высшей мере наказания, наёмники были отпущены по обмену в свои страны. Впоследствии некоторые, почувствовав безнаказанность, вернулись на фронт убивать русских.