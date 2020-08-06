Во Львове видная нацистка запугивает полицию голодовкой и самосожжением

06.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Во Львове под местным отделением полиции глава националистической организации «Объединение добровольцев» Елена Живко облилась бензином и якобы попыталась поджечь себя ради того, чтобы привлечь внимание главы МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Zaxid.net», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 8 утра по улице Городецкой, 124, планирую облить себя бензином, может тогда Арсен Аваков увидит беспредел, который творится в городе главой областного управления полиции Василием Виконским», – сообщила она на своей странице в Facebook накануне происшествия.

По её словам, её брат отвозил тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию, однако по дороге машину остановили и брата задержали. Елена Живко потребовала немедленно отпустить родственника.

К назначенному времени под зданием полиции собралось несколько сотен человек. Когда женщина облила себя бензином, правоохранители скрутили ей руки и отобрали зажигалку.

После этого националистка пригрозила объявить бессрочную голодовку под стенами Главного управления полиции во Львовской области в случае, если её брата не отпустят, или продолжат оказывать давление на «активистов и ветеранов» ООС в Донбассе.

В местных СМИ сообщили, что брата националистки – 27-летнего Павла Живко – задержали по подозрению в похищении и избиении человека.

«Павел Живко в марте 2019 года был одним из участников избиения и похищения львовянина, которое произошло на парковке возле ТРЦ «Victoria Gardens». В избиении мужчины тогда участвовало около восьми человек, среди которых, кроме брата скандальной активистки, был и ее бывший муж», – говорится в сообщении.

Саму же Елену Живко в местных СМИ связывают с нацистскими вооруженными формированиями «Правый сектор» и «Действие».

Напомним, ранее под Офисом президента Украины совершил акт самосожжения доведённый до отчаяния мужчина.