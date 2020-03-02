02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Зе-власть замалчивает факты самосожжения доведенных до отчаяния украинцев


Форма украинских протестов против социально-экономической политики перешла от бесплодных митингов к самосожжению.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы почему-то не заметили, что у нас человек совершил акт самосожжения возле офиса Владимира Зеленского, не добившись встречи с ним, и сделал это, потому что знает, что сейчас 10 миллионов гектаров государственной земли продадут на коррупционной основе, и не поделят на паи ни атошникам, никому.

Вы что, с ума сошли? Человек совершил акт самосожжения, а в стране вообще разговора на этот счет нет, это уже не просто крик, это уже такие символы, на которые нельзя не обращать внимание. И продолжают при этом при всем, проводить закон о продаже сельскохозяйственных угодий, несмотря на волю народа», – возмутилась она.

Напомним, ранее киевский адвокат Татьяна Монтян заявляла, что «рынок земли приведёт к кровавой резне».

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