Во Львовской области разгромили могилы австро-венгерских холуёв, воевавших против России

09.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

59 из 192 памятников на могилах т.н. сечевых стрельцов в городе Стрый Львовской области уничтожил местный житель. Украинские сечевые стрельцы – военизированное подразделение, которое воевало в составе армии Австро-Венгерской империи против России в Первой мировой войне, а позже присоединилось к УНР.

Громившего могилы хулигана заметил сторож и вызвал полицию, которая прибыла оперативно и задержала его. Как сообщили в Нацполиции Львовской области, им оказался 20-летний горожанин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», – говорится в сообщении.

Полицейским задержанный отказался пояснить мотивы своих действий, но местные националисты увидели в его поступке «руку Москвы».

«Это продолжение той московской политики, которая с самого начала (независимости) свалила памятник на горе под Бродами, потом был погром памятника Бандере в Гриневе. Это уже отрыжка того коммунистического режима. Но я считаю, что их службы работают, тут их немало», – заявил в эфире телеканала СТБ глава Конгресса украинских националистов Стрыя Николай Магас.

Ранее во Львове были задержаны два человека по обвинению в том, что облили красной краской памятник гитлеровскому коллаборационисту Степану Бандере.