Во время атаки базы ВМС России поражен БДК

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Большой десантный корабль, судя по всему, получил повреждение в результате ночной атаки безэкипажными катерами ВСУ по базе ВМФ в Новороссийске.

На распространяемых в Сети кадрах видно, что корабль получил крен на левый борт, его буксируют в бухту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Секретарь Одесского горсовета Сергей Братчук в своем блоге пишет, что повреждение получил корабль Северного флота «Оленегорский горняк».

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«В Новороссийской бухте в результате атаки дронов поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Это на самом деле корабль Северного флота, а не ЧФ, заведенныйв Черное море с целью усиления штурмовой группировки и десантирования рашистов возле Одессы», – утверждает Братчук.

Волонтер и политолог Алексей Живов призывает не заводить военные корабли в «тихие бухты», а использовать их по назначению.

«Пишут, что на рейде Новороссийска незначительно пострадал один из больших десантных кораблей ЧФ. Может быть это случилось потому, что БДК не должны стоять в «тихой бухте», а должны крушить морские порты врага вроде Одессы и Николаева?», – задается вопросом Живов.

Украинский политолог Юрий Романенко прямо призывает топить российские гражданские судна, следующие в Новороссийск, чтобы поднять для РФ страховые ставки.

«Это прекрасная новость для страховщиков. Теперь резко пойдут вверх страховки на корабли и грузы. А Новороссийск переваливает 50% товарного экспорта и импорта России. Хорошо было бы, если бы возле порта утонула пара российских сухогрузов. Тогда России придется конвоировать торговые суда, сбивать их в конвои, а это все будет отпугивать тех, кто боится риска. Кроме того, в Новороссийске нефтяная перевалка. Вот куда должно прилететь и это будет очень болезненно», – считает Романенко.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем блоге отмечает, что в результате атаки нефтепроводная инфраструктура не пострадала.

«Остаётся только получить ответ, на вопрос, который мы уже ставим два месяца – откуда появились эти беспилотники? Дошли ли они своим ходом от украинского побережья? Или были спущены на воду с, проходящего по маршруту в турецкие порты восточного черноморья, судна? Вопрос ключевой! Так как носитель этих дронов должен быть выявлен и уничтожен», – убежден Шурыгин.

Связанный с украинскими спецслужбами пропагандист из группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко издевательски комментирует случившееся.

«Просто российскому командованию следуют понимать, что даже вывод их флотилии из экстремального Севастополя в Новороссийск не спасёт ситуацию, поскольку воды у этого порта так же не безопасные. В Каспий. Пока не поздно, все в Каспий!», – ерничает Коваленко.

Вина за атаку на Новороссийск лежит на Великобритании, которая поставляет Украине морские дроны, уверен обозреватель и политик Николай Стариков.

«Англичане атаковали нашу военно-морскую базу в Новороссийске в ночь на 4 августа. Атака осуществлялась все теми же морскими беспилотниками британского производства, на который налепили наклейку с тризубом, чтобы все СМИ писали об атаке Украины. Атака подобного рода уже далеко не первая, но первая для Новороссийска», – пишет Стариков.

Он подчеркивает, что так же атаковать российские корабли могут в других акваториях.

Решить проблемы украинских атак невозможно без взятия Одессы, уверяет политолог Алексей Кочетков.

«Важнее всего освободить Одессу. Она имеет стратегическое значение. Оттуда через дунайские и черноморские порты поступает много оружия на Украину. Да, сейчас мы эту инфраструктуру денацифицируем, но этого недостаточно. Пока мы не установим контроль над Херсоном, Николаевом и Одессой, нам трудно будет говорить про боевые действия на Западной Украине. Но если граница будет проходить по территории Одесской и Винницкой областей, ситуация изменится коренным образом. И интерес НАТО к Украине резко упадет», – убежден Кочетков.