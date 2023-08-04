Украина атаковала Крым и Новороссийск

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Минувшей ночью Украина атаковала Крым и Краснодарский край. Как сообщили в Минобороны РФ, обошлось без жертв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Под удары попала военно-морская база Новороссийска, куда дошли морские беспилотники.

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«Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», – сообщили в Минобороны РФ.

«Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя», – написал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Также ВСУ пытались атаковать Крым воздушными беспилотниками. Местные жители пишут о работе ПВО в Армянске, Джанкое и Феодосии.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Ещё три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – сообщили в Минобороны РФ.