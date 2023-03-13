Во всей британской армии только 157 боеспособных танков Challenger 2

Оливер Галич.  
13.03.2023 20:58
  (Мск) , Лондон
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Только 157 из 227 танков Challenger 2, находящихся на вооружении британской армии, готовы к каким-либо действиям в течение 30 дней, сообщил британский портал Army Technology.

Это выяснилось в ходе недавнего заседания Комиссии по обороне Великобритании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только 157 из 227 танков Challenger 2, находящихся на вооружении британской армии, готовы к...

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В планах на 2021 год предполагалось, что 148 танков Challenger 2 будут модернизированы до варианта Challenger 3 с активной броней, улучшенными датчиками и оптикой, а также новой башней и 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55A1 (Challenger 2 – единственный западный танк с нарезной пушкой). Однако реализация этих планов до сих пор не начата.

Портал Army Technology отмечает, что бронетанковые силы Великобритании были ещё больше истощены из-за передачи Украине 14 танков Challenger. Возможная отправка большего количества танков привела бы к ещё большему ослаблению британских войск.

Издание напоминает о словах посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко в недавнем интервью «Радио Свобода». В нём дипломат утверждал, что хотя Лондон обещал Киеву 14 танков Challenger 2, но во время февральского визита президента Владимира Зеленского в Великобританию было согласовано удвоение этого количества. Однако в комментарии изданию UK Defense Journal Министерство обороны Великобритании опровергло эту информацию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», армия Великобритании столкнулась с серьёзной нехваткой боеприпасов, в том числе патронов.

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