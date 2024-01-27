Во всех регионах Украины ждут Россию, – предатель из Донбасса

Во всех областях Украины полно людей, ждущих Россию и передающих русским информацию об украинской армии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил выданный Украине по обмену и ранее осужденный в ДНР по обвинению в шпионаже Станислав Асеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российское вторжение вскрыло эту проблему, и то, что много лет говорили выходцы из Донбасса, переселенцы, оно сейчас эмпирически подтверждается. Это по всей стране – не только Донбасс, а по всей стране так называемые ждуны – и на севере, и на юге.

Посмотрите сейчас даже по работе Службы безопасности, они каждый день выкладывают каждый день, как они задерживают так называемых коллаборантов по всей стране – не только на Донбассе, а и на линии соприкосновения, это и на Киевщине происходит, и на Житомирщине, и на Харьковщине, и в центральных районах, которые сливают координаты наших войск противнику.

Это люди, которые имеют пророссийские взгляды, которые живут Россией и ждут, когда она придет.

Понятно, что на Донбассе таких людей было полно, и сейчас есть. За 10 лет оккупации, активной пропаганды, когда фактически выросло новое поколение детей, которые уже не знают ни украинского языка, ни истории и абсолютно другую реальность имеют в голове, то, понятно, у меня нет никаких иллюзий, что мы, освобождая эту территорию, получим как минимум лояльное к Украине население. Нет, нужно готовиться к тому, что это будут люди, которые настроены враждебно…

Это и Крыма оккупированного касается, и других регионов. В данном случае мы говорим о территориях, а не о людях, несмотря на то, что эта максима очень популярна в нашей стране, что мы говорим о людях, а не о территории, но по факту, я думаю, что эта ситуация обратна – мы получим враждебное население по отношению к нам, в большей степени, и это огромная работа не только для наших спецслужб, но и для нашего законодателя», – заявил Асеев, подразумевая необходимость репрессий в случае захвата ВСУ ЛДНР и Крыма.