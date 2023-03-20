Во второй тур президентских выборов в Черногории вышли диктатор и «соросёнок»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во второй тур выборов президента Черногории вышли Мило Джуканович, бессменно правящий этой страной с конца 1980-х, и Яков Милатович, один из лидеров прозападного Движения «Европа сегодня».

Милатович неоднократно получал стипендии западных правительств и фондов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В Черногории завершился подсчет голосов по итогам голосования на президентских выборах. В первом туре лидером стал действующий президент Черногории, глава Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович. Он получил поддержку около 123 тысяч избирателей или 35,3% проголосовавших. При этом в 2018 году Джуканович набрал 180 272 голоса и выиграл первый тур выборов с поддержкой 53,9%.

На втором месте находится кандидат в президенты от прозападного Движения «Европа сейчас» Яков Милатович с 29,2% голосов. Кандидат в президенты от просербского «Демократического фронта» Андрия Мандич получил 17,4%. После этого Мандич призвал поддержавших его избирателей голосовать за Милатовича во втором туре. С таким же призывом выступил и действующий премьер Черногории Дритан Абазович, лидер партии УРА, которая не выдвигала кандидата в президенты.

Таким образом, Яков Милатович имеет высокие шансы на победу во втором туре президентских выборов, что может привести к тому, что курс Черногории станет ещё более прозападным и про-НАТОвским, а также антироссийским и антисербским.

Дело в том, что 37-летний Яков Милатович – классический продукт западных технологий подготовки правителей для посткоммунистических стран. Получив диплом экономиста в Черногории, он был стипендиатом правительства США, за чьи деньги учился в Университете Иллинойса, стажировался в Венском университете как стипендиат правительства Австрии, позже получил стипендию Европейской комиссии.

Позже Милатович стажировался в немецком Фонде Конрада Аденауэра, учился в Лондонской школе экономики, в Пекинском университете, в «Академии лидерства» Стэнфордского университета (США).

В Оксфордском университете он завершил обучение в магистратуре в области экономики как стипендиат правительства Великобритании. С тех пор он работал в ряде европейских банков, в том числе и в Европейском банке реконструкции и развития, а в 2020-2022 годах был министром экономики в правительстве Черногории.

Весной 2022 года стал одним из учредителей Движения «Европа сегодня», которое выступает за скорейшее вступление Черногории в ЕС и углубление её сотрудничества с НАТО, куда эта страна вошла без референдума в 2017 году, несмотря на то, что большинство черногорцев были против этого.

Как сообщал «ПолитНавигатор», очередные выборы президента Черногории фактически будут референдумом о доверии действующему главе государства Мило Джукановичу, который с разных позиций правит этой страной с конца 1980-х.