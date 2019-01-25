Украинских политиков поднимают на спасение Сиваша из-за блокады Крыма

25.01.2019, Херсон, Галина Шершнева

Экологическая катастрофа грозит Херсонской области Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Уникальное солевое озеро Сиваш может исчезнуть.

Об этом говорится в открытом обращении бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко «ко всем здравомыслящим политикам» Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские экологи сообщили о катастрофе, угрожающей уникальному озеру Сиваш, которое было богато водными и рыбными ресурсами. Проливы Тонкий и Промоина, соединяющие Сиваш и Азовское море, заиливаются и пересыхают. Неблагоприятный солевой режим привел к тому, что водной растительности стало больше, а рыба исчезает. По мнению украинских ученых, если проливы пересохнут, то Сиваш погибнет», – пишет он.

«Я неоднократно писал о том, что в Херсонской области может быть экологическая катастрофа из-за перекрытия преступниками Северо-Крымского канала, управляющими сегодня Украиной. Уже сегодня ученые бьют тревогу, Сиваш высыхает. Из-за перекрытия Северо-Крымского канала чуть ли не произошла самая страшная экологическая катастрофа. Это связано с технологическим циклом завода «Титан» в г. Армянске. Ему нужна вода», – написал Журавко.

Он призывает жителей Херсона потребовать от украинских властей открыть канал.

«Поднимайтесь! Заставьте власть срочно открыть воду в сторону Крыма. Иначе будет большая и непоправимая беда. Экосистема восстанавливается не за один год, а сотнями лет. Возможно и тысячелетия. В первую очередь будут страдать ваши дети», – пишет Журавко.

Он обратился за помощью к своим бывшим коллегам по Партии регионов.

«Херсон надо спасать от этой политической «саранчи», которая уничтожает все живое вокруг себя. Обратитесь к европейскому сообществу, так же, как и я обращаюсь к высшим органам управления Европы, чтобы они повлияли на высших должностных лиц Украины. Я призываю вас к мудрости, дабы спасти наши леса Херсонщины и экологию нашего региона», – написал Журавко.

Он также попросил о содействии известных украинских блогеров.