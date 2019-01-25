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Украинских политиков поднимают на спасение Сиваша из-за блокады Крыма
Экологическая катастрофа грозит Херсонской области Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Уникальное солевое озеро Сиваш может исчезнуть.
Об этом говорится в открытом обращении бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко «ко всем здравомыслящим политикам» Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинские экологи сообщили о катастрофе, угрожающей уникальному озеру Сиваш, которое было богато водными и рыбными ресурсами. Проливы Тонкий и Промоина, соединяющие Сиваш и Азовское море, заиливаются и пересыхают. Неблагоприятный солевой режим привел к тому, что водной растительности стало больше, а рыба исчезает. По мнению украинских ученых, если проливы пересохнут, то Сиваш погибнет», – пишет он.
«Я неоднократно писал о том, что в Херсонской области может быть экологическая катастрофа из-за перекрытия преступниками Северо-Крымского канала, управляющими сегодня Украиной. Уже сегодня ученые бьют тревогу, Сиваш высыхает. Из-за перекрытия Северо-Крымского канала чуть ли не произошла самая страшная экологическая катастрофа. Это связано с технологическим циклом завода «Титан» в г. Армянске. Ему нужна вода», – написал Журавко.
Он призывает жителей Херсона потребовать от украинских властей открыть канал.
«Поднимайтесь! Заставьте власть срочно открыть воду в сторону Крыма. Иначе будет большая и непоправимая беда. Экосистема восстанавливается не за один год, а сотнями лет. Возможно и тысячелетия. В первую очередь будут страдать ваши дети», – пишет Журавко.
Он обратился за помощью к своим бывшим коллегам по Партии регионов.
«Херсон надо спасать от этой политической «саранчи», которая уничтожает все живое вокруг себя. Обратитесь к европейскому сообществу, так же, как и я обращаюсь к высшим органам управления Европы, чтобы они повлияли на высших должностных лиц Украины. Я призываю вас к мудрости, дабы спасти наши леса Херсонщины и экологию нашего региона», – написал Журавко.
Он также попросил о содействии известных украинских блогеров.
Метки: Блокада Крыма, Сиваш
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