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12.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Россия, Севастополь
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Водохранилище Симферополя наполнено всего на 5%, но приток воды вырос


За прошедшую неделю притоки воды в водохранилища, питающие Симферополь и его район, увеличились в два раза. Об этом на брифинге по ситуации с водоснабжением заявила заместитель председателя Совета министров республики Светлана Маслова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Симферополь и пригород необходимо подать около 120-ти тысяч кубометров воды ежесуточно. В Симферопольском водохранилище накоплено 5% от полезного объема, в Аянском – 75%, в Партизанском – 9%. В суммарном выражении мы можем поднять 7,9 миллионов кубометров воды. Приток за неделю составил 2,4 миллиона кубометров, что в сравнении с прошлой неделей фактически в 2 раза больше», – заявила Маслова.

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Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет полностью решена до 2024-го года. Для этого власти планируют использовать скважины и опреснительные установки.

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